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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Москва заявила о готовности к решительным шагам по защите активов РФ за рубежом

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские власти готовы к решительным шагам по защите своих зарубежных активов, рассматривают возможность применения отдельных компенсационных мер в случае отказа недружественных стран взаимодействовать по вопросу статуса российской суверенной собственности, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Планы недружественных стран, в частности, упомянутой в вопросе Эстонии, по использованию средств российского государства для решения своих политических задач воспринимаются нами исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность и, конечно, вызовут соответствующую ответную реакцию", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что "эта реакция будет адекватной".

"Российские власти рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам и готовы к решительным шагам по защите национальной собственности либо применению отдельных компенсационных мер", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, "отказ недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всем участникам современной мировой финансовой архитектуры зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктурных геополитических реалий в нескольких странах Запада".

МИД РФ Мария Захарова Эстония
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