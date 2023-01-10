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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Медведев заявил, что "противники РФ профинансировали модернизацию 100 танков Т-72"

Медведев заявил, что "противники РФ профинансировали модернизацию 100 танков Т-72"
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Противники России профинансировали модернизацию танков Т-72 для поставок на Украину, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Главный вопрос нашего сегодняшнего совещания - это производство, ремонт и поставки танков. Задача эта действительно актуальная, я уже некоторым коллегам сказал, обратил, например, сегодня внимание на информацию о том, что наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72, подчеркиваю - не каких-то там иностранных танков, а Т-72, для того чтобы поставлять из советского наследия", - сказал Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.

Совещание Медведев провел в рамках посещения АО "61-й бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге.

По сути, отметил он, противники России занимаются тем же самым. "И мы в этом смысле должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее", - сказал замглавы Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев Украина Совбез РФ Т-72
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