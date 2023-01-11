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Иностранные инвесторы с 11 января смогут получать ВНЖ в России в упрощенном порядке

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы с 11 января смогут получать вид на жительство (ВНЖ) в РФ в упрощенном порядке, соответствующее постановление правительства в среду вступает в силу.

"11 января вступило в силу постановление об утверждении критериев, которым должен соответствовать иностранный гражданин, осуществивший инвестиции в РФ, для выдачи вида на жительство в России без получения разрешения на временное проживание", - говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Согласно постановлению правительства, получить такие преференции иностранцы могут, вложив в течение трех лет до подачи заявления на вид на жительство минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 млн рублей в российскую компанию. Оговаривается, что компания должна работать не менее трех лет, и за год, предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатила налоги и взносы на сумму от 6 млн рублей.

"Другой вариант - регистрация и последующее владение юрлицом, которое ведет деятельность в России от двух лет и платит ежегодно от 4 млн рублей налогов", - приводится комментарий заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача.

"Иностранные инвесторы также могут купить в России недвижимость любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию - с общей кадастровой стоимостью от 25 млн рублей (в Москве - от 50 млн рулей, на Дальнем Востоке - от 20 млн рублей). Недвижимость при этом должна быть свободна от обременений, а владеть ею иностранец должен непрерывно в течение года до подачи заявления", - добавил Вольвач.

Замминистра при этом отметил, что основанием для отказа в предоставлении ВНЖ может быть не только несоответствие утвержденным критериям, но и общие правила, закрепленные в законе о правовом положении иностранных граждан в РФ.

По словам Вольвача, интерес к упрощенному получению ВНЖ в России прежде всего ожидается со стороны граждан стран ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии. На данный момент получение в упрощенном порядке вида на жительство доступно, например, для IT-специалистов, а также для граждан Казахстана, Молдавии.

Минэкономразвития оценивает вероятные инвестиции в Россию в рамках упрощенной системы получения ВНЖ в 2023 году в объеме до 12 млрд рублей, в последующие годы - до 40 млрд рублей в год.

Как сообщалось, требования к иностранным инвесторам, претендующим на получение вида на жительство в России, были утверждены в рамках реализации норм федерального закона, принятого 14 июля 2022 года, который дает возможность свободного въезда в РФ и ведения бизнеса в любом регионе без получения разрешения на временное проживание.

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