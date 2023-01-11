Песков заявил, что трудно оценить правдивость данных о поставке Турцией кассетных боеприпасов Киеву

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Кремле затруднились оценить достоверность информации о поставках Турцией в Украину кассетных боеприпасов.

Сообщения о таких поставках журналисты попросили прокомментировать пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения с ним в среду.

"Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Безусловно, мы все это внимательно отслеживаем", - сказал Песков.

По его словам, "всем хорошо известны поставки "Байрактаров" (БПЛА - "Интерфакс") на Украину из Турции, боеприпасов для "Байрактаров" и так далее".

"Турция имеет свои обязательства как страна-член НАТО, свои двусторонние отношения. Нам тоже об этом известно. Но одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, взаимном понимании, уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы", - отметил Песков.

Издание Foreign Policy со ссылками на американские и турецкие источники ранее сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет Украине так называемые улучшенные боеприпасы двойного назначения (DPICM).

Эти американские боеприпасы, которые считаются эффективным средством для борьбы с бронетехникой и живой силой, производись в Турции в эпоху холодной войны в соответствии с соглашением с США о совместном производстве, говорится в сообщении.

"После того, как США отказали Украине в предоставлении кассетных боеприпасов, Турция была единственной страной, где они могли их получить", - цитирует издание одного из своих источников.