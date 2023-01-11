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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Песков заявил, что возможное обращение Еревана в СБ ООН по поводу миротворцев обсуждается

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что предложение руководства Армении о возможном обращении в Совбез ООН обсуждается на рабочем уровне между Москвой и Ереваном, но для решения этого вопроса необходимо согласие всех сторон конфликта.

На просьбу журналистов прокомментировать слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что в Ереване не исключают обращения в СБ ООН по вопросу мандата миротворцев в зоне карабахского конфликта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "На различных уровнях постоянно идут контакты, безусловно, эта тема неоднократно была на повестке".

"Но понятно, что любые вещи могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта", - добавил представитель Кремля.

Накануне премьер-министр Армении Пашинян заявил на пресс-конференции, что не исключает возможности обращения в Совбез ООН для направления в Нагорный Карабах многонациональной миротворческой миссии по истечении пятилетнего мандата миротворческого контингента России.

По его словам, Армения сейчас обратиться не может, поскольку "это будет означать, что мы обращаемся в СБ ООН против России".

Армения ООН Дмитрий Песков
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