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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Бизнес-омбудсмен Титов возглавил Деловой совет Россия - Куба

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов избран председателем Делового совета Россия-Куба, действующего в составе Торгово-промышленной палаты РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Среди актуальных направлений нашего двустороннего сотрудничества - проекты в сфере энергетики, транспорта, медицины, пищевой промышленности и, конечно, туризма. Сегодня Куба продолжает гостеприимно принимать российских туристов, и, думаю, в этой сфере предстоит стабильный рост", - заявил Титов.

Соответствующее решение члены совета приняли в среду, 11 января. Деловой совет объединяет с российской стороны более 100 промышленных и торговых компаний, образовательных и научных учреждений. Также в его состав входят представители нескольких федеральных министерств и мэрии Москвы.

"Основной задачей совета называется активизация потенциала торгово-экономических отношений с Кубой, в том числе продвижение интересов отечественного бизнеса на рынках этой страны", - отметили в пресс-службе Титова.

По словам уполномоченного, учитывая, что "обе наших страны находятся под санкциями, предстоит разработать новые механизмы взаимных расчетов, позволяющие смягчить эффект ограничений".

"Рассматриваются варианты и рублевых расчетов, и криптовалют, и клиринговых схем. Надеюсь, в рамках Делового совета появятся и будут реализованы новые инициативы, полезные как России, так и Кубе", - заключил бизнес-омбудсмен.

Борис Титов
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