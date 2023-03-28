На Кубе планируют открыть супермаркет с товарами из РФ и построить отель для россиян

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель Делового совета Россия-Куба Борис Титов анонсировал создание на Кубе супермаркета, в котором будут продаваться российские товары.

"Многим российским производителям интересно продвижение своей продукции на Кубе. Мы рассчитываем, что новый торговый дом стал бы единым оптовым импортером продукции и самостоятельно определял цены на розничном рынке в этой стране. Предварительное согласие кубинской стороны получено, продолжаем ожидать официального подписания контракта", - сказал Титов журналистам после встречи с послом Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья.

По словам бизнес-омбудсмена, речь идет о создании так называемого Русмаркета - совместного предприятия с кубинской государственной корпорацией CIMEX. Ассортимент будет обычным для супермаркета - пищевая продукция, бытовая химия и так далее.

Титов отметил, что наличие контракта с конкретными параметрами позволит сдвинуть с места решение непростых вопросов с логистикой: транспортировкой российских товаров и ее страхованием в пути.

Также уполномоченный рассказал о сотрудничестве двух стран и в сфере туризма.

"Поток российских туристов на Кубу постепенно восстанавливается, сейчас рассматриваем вопрос о создании отдельного отеля специально для гостей из нашей страны. Финансирование подобных проектов возможно за счет фонда при Минфине, фактически спецсчет, который образовался в результате взаимозачета с кубинской стороной", - сказал Титов.

Хулио Гармендия Пенья, в свою очередь, заявил, что Россия и Куба в настоящее время находятся "в новом моменте перспективных отношений".

"У нас большие надежды, наш парламент - Национальная ассамблея - готов прорабатывать законодательство ради развития контактов с российской стороной. Главное, что политическое решение на этот счет уже принято", - сказал посол.

Титов также напомнил, что в ближайшие дни в Москву прибудет кубинская делегация, входящая в состав рабочей группы, которая занимается вопросами трансформации экономики Кубы. Ранее сообщалось, что в ходе встречи Титова с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем было достигнуто соглашение о начале работы совместного экспертного центра, который будет включать в себя с кубинской стороны представителей ключевых министерств и Центрального банка, а с российской - экспертов Института экономики роста имени Столыпина, Центра стратегических разработок и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.