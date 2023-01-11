Путин потребовал от Мантурова за месяц обеспечить заключение контрактов с авиапроизводителями

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал от министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в течение месяца обеспечить заключение контрактов на 2023 год с предприятиями по производству гражданской и военной авиатехники.

Речь об этой работе зашла в ходе доклада Мантурова, который тот сделал на совещании президента с членами правительства в среду. Глава государства, комментируя доклад, отметил, что, по его данным, заключение контрактов затянулось. Министр в ответ заверил, что работа идет по плану и "все сверстано".

"Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов - нет. Я же вам говорю. Чего мы тут с вами пикироваться будем. Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Директора сказали. Ну чего вы в самом деле дурака-то валяете? Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Мне директора предприятий говорят: нет контрактов. А у вас - все сверстано. Когда будут паспорта?" - спросил Путин на совещании.

Мантуров в ответ заявил, что работа будет завершена в течение квартала исходя из тех возможностей, "которые сформированы бюджетом".

"Чтобы в течение месяца - я вас прошу, - в течение месяца это должно быть все сделано. Квартал... О чем мы говорим? Мы что, не понимаем, в каких условиях мы живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить, ладно?" - сказал Путин.

Мантуров заверил, что постарается с коллегами сделать "все возможное".

"Нет, не постараетесь сделать все возможное, а сделайте это, пожалуйста, в течение месяца. Это нужно сделать в течение месяца. Не позже", - подчеркнул президент.