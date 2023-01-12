Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Минобороны РФ проверило в Белоруссии российские подразделения совместной группировки войск

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Белоруссию прибыла комиссия министерства обороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым, сообщает в четверг пресс-служба белорусского военного ведомства.

В миреЛукашенко и Путин договорились о развертывании совместной группировки войскЛукашенко и Путин договорились о развертывании совместной группировки войскЧитать подробнее

"Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооруженных Сил hеспублики Беларусь", - говорится в сообщении.

В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, добавили в Минобороны.

Минобороны РФ Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Уралвагонзавод" увеличит штат для наращивания производства

"Уралвагонзавод" увеличит штат для наращивания производства

Российский фрегат "Адмирал Горшков" с "Цирконами" на борту прошел Ла-Манш

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о причинах повышения призывного возраста

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о причинах повышения призывного возраста
Военная операция на Украине

Песков заявил, что все прежние цели СВО остаются на повестке дня

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в субботу на полдня из-за ремонта

Россия ввела санкции в отношении 36 чиновников, военных и журналистов Великобритании

Россия ввела санкции в отношении 36 чиновников, военных и журналистов Великобритании

Газеты и журналы в бумажном виде регулярно читают 14% россиян

Газеты и журналы в бумажном виде регулярно читают 14% россиян

Журналист Аркадий Бабченко объявлен в розыск

Пандемия коронавируса

В РФ выявлен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "кракен"

В РФ выявлен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "кракен"

Что произошло за день: среда, 11 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });