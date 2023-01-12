Минобороны РФ проверило в Белоруссии российские подразделения совместной группировки войск

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Белоруссию прибыла комиссия министерства обороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым, сообщает в четверг пресс-служба белорусского военного ведомства.

"Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооруженных Сил hеспублики Беларусь", - говорится в сообщении.

В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, добавили в Минобороны.