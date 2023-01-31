Россия и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военнослужащих

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение правительства России о подписании соглашения между РФ и Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил двух стран.

Соответствующее распоряжение президента от 31 января опубликовано на портале правовой информации.

Путин поручил Минобороны совместно с МИД провести переговоры с белорусской стороной и подписать от имени РФ указанное соглашение.