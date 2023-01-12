Суд подтвердил законность субсидиарной ответственности Магомедовых по делу "Глобалэлектросервиса"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, ранее контролировавших ОАО "Глобалэлектросервис", следует из картотеки суда.

Арбитражный суд Москвы 8 августа 2022 года по заявлению конкурсного управляющего входящего в группу "Сумма" ОАО "Глобалэлектросервис" Мухамеда Элиханова привлек к субсидиарной ответственности братьев Магомедовых, а также бывшего гендиректора компании Александра Оревкова, еще двух человек и пять компаний.

При этом суд прекратил производство по заявлению конкурсного управляющего в отношении еще одного экс-гендиректора, Вячеслава Кочетова, в связи с его смертью и отсутствием наследников.

Суд приостановил производство по заявлению в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

24 октября 2022 года апелляционный суд оставил вердикт в силе.

Между тем Арбитражный суд Москвы 11 июля 2022 года по заявлению Элиханова решил привлечь к субсидиарной ответственности Оревкова в сумме 905,2 млн рублей.

Суд тогда также приостановил производство в части определения размера ответственности для взыскания средств до окончания расчетов с кредиторами.

Арбитражный суд Москвы 6 августа 2018 года по заявлению ООО "НТ-Ком Инжиниринг" ввел в отношении ОАО "Глобалэлектросервис" процедуру наблюдения и утвердил временным управляющим Михаила Андреева.

Андреев 8 ноября 2018 года подал в суд заявление о привлечении ранее контролировавших должника лиц, в том числе совладельцев "Суммы" Магомедовых, к субсидиарной ответственности на сумму 17,1 млрд рублей. Он просил суд солидарно взыскать эти средства с нескольких физических лиц, а также с ряда компаний, в том числе с ООО "Стройновация" и ООО "Группа "Сумма", в пользу "Глобалэлектросервиса".

Арбитражный суд Москвы 1 ноября 2019 года признал ОАО "Глобалэлектросервис" банкротом и открыл конкурсное производство.

"Глобалэлектросервис" занимается строительством энергообъектов. Компания специализируется на строительстве объектов генерации, линий электропередачи, подстанций всех классов напряжения и осуществлении проектов в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

Мосгорсуд в начале февраля 2021 года оставил без изменений решение о передаче из столичного Басманного суда в Мещанский для рассмотрения по существу уголовного дела о преступном сообществе братьев Магомедовых.

Магомедовы, задержанные в марте 2018 года, обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия.

В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Генпрокуратура заявила иск о возмещении ущерба, причиненного государству, к Магомедовым на 5,8 млрд рублей. На остальную сумму вмененного бизнесменам ущерба в ходе расследования уголовного дела были заявлены иски представителями потерпевших.

Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима. Его брат, бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов был приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Еще четверым фигурантам дела суд также назначил длительные сроки лишения свободы в колонии строгого и общего режима.

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновными в создании, участии в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, особо крупном мошенничестве и особо крупной растрате. М.Магомедов также признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Мещанский суд Москвы конфисковал доли в транспортных активах группы FESCO, принадлежащие Зиявудину Магомедову. Согласно приговору, суд конфисковал в доход государства принадлежащие Магомедову доли в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу), а также доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и других.

Ранее Московский городской суд оставил без изменений решение об обращении в доход государства $750 млн по иску Генпрокуратуры РФ, заявленному к братьям Магомедовым.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят порядка 20 человек, часть из которых находятся в розыске и арестованы в России заочно.