От воронежского завода "Молвеста" ждут замещения 25% импорта концентрата молочных белков

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ГК "Молвест" запустила на заводе в городе Калач дополнительные мощности по глубокой переработке молока для получения концентрата молочного белка, сообщил пресс-центр правительства Воронежской области. Власти рассчитывают на новое производство в плане импортозамещения.

"Раньше в России не было такого производства, а концентрат импортировали. Наш завод будет производить 2,5 тыс. тонн продукции (ежегодно - ИФ), что сократит импорт на 25%. И это только начало", - написал в Telegram губернатор региона Александр Гусев.

Объем инвестиций в выпуск концентрата составил около 2 млрд рублей. Новое производство в сутки способно переработать 200 тонн исходного сырья, из которого будут получать востребованный в пищевой промышленности концентрат молочных белков 85%. Он используется в детском, спортивном и диетическом питании, в производстве творожных и мягких сыров, мясных продуктов и полуфабрикатов.

"Молвест" открыл производство сухих молочных ингредиентов в Калаче в 2020 году. Сейчас там выпускают концентрат сывороточного белка и пермеат. Мощность завода - 600 тонн сырья в сутки, в пересчете на готовую продукцию - 3 тонны концентрата сывороточных белков и 27,3 тонны пермеата в сутки. Сухие молочные ингредиенты используются в качестве основных ингредиентов при производстве спортивного и детского питания, а также в кондитерской промышленности.

Основные активы "Молвеста" расположены в Воронежской области. Компания перерабатывает более 500 тысяч тонн молока в год и выпускает около 250 наименований молочной продукции восьми торговых марок: "Вкуснотеево", "Молвест", "Felicita", "Нежный возраст", "Фруате", "Иван Поддубный", "Волжские просторы" и "Кубанский хуторок".