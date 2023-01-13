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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Врачей ряда специальностей в новых регионах РФ планируют освободить от воинской обязанности

Врачей ряда специальностей в новых регионах РФ планируют освободить от воинской обязанности
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Врачи-протезисты и ортопеды, а также медики ряда иных специальностей с новых территорий РФ будут освобождены от исполнения воинской обязанности.

Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал по итогам встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и по правам человека (СПЧ). Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Минобороны совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей представить предложения по освобождению от исполнения от воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ", - говорится в поручении.

Поручение должно быть выполнено к 1 февраля текущего года.

Владимир Путин ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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