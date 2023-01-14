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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Пять человек погибли, пятеро ранены при обстреле запорожского города Пологи

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пять человек погибли при обстреле города Пологи Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили журналистам в администрации региона.

"По предварительным данным, пятеро погибших и трое пострадавших. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные МЧС уточняется, что три удара по гражданским объектам города Пологи нанесены в течение дня с использованием корректируемых ракет. Разрушено здание магазина и городской администрации.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Пологи
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