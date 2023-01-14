Пять человек погибли, пятеро ранены при обстреле запорожского города Пологи

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пять человек погибли при обстреле города Пологи Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили журналистам в администрации региона.

"По предварительным данным, пятеро погибших и трое пострадавших. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные МЧС уточняется, что три удара по гражданским объектам города Пологи нанесены в течение дня с использованием корректируемых ракет. Разрушено здание магазина и городской администрации.