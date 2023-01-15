Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 января

Обращение Москальковой в ООН, новая партия документов у Байдена дома, обстрел запорожского города Пологи

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Москалькова призвала международные организации и украинского омбудсмена потребовать от Украины соблюдения Женевских конвенций. Она также отметила, что готовит обращение к главе Следственного комитета РФ.

- Пять человек погибли, пятеро ранены при обстреле запорожского города Пологи. Об этом сообщили в администрации региона.

- Российский штаб заявил, что спецслужбы Украины готовят провокацию в рамках "зерновой сделки". Согласно заявлению, сотрудники СБУ намерены взорвать зернохранилище в Харьковской области.

- У Байдена дома нашли еще несколько секретных документов. Юристы обнаружили одну страницу с грифом "секретно" в доме Байдена в штате Делавэр.