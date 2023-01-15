Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:40

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 января

Обращение Москальковой в ООН, новая партия документов у Байдена дома, обстрел запорожского города Пологи

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Москалькова призвала международные организации и украинского омбудсмена потребовать от Украины соблюдения Женевских конвенций. Она также отметила, что готовит обращение к главе Следственного комитета РФ.

- Пять человек погибли, пятеро ранены при обстреле запорожского города Пологи. Об этом сообщили в администрации региона.

- Российский штаб заявил, что спецслужбы Украины готовят провокацию в рамках "зерновой сделки". Согласно заявлению, сотрудники СБУ намерены взорвать зернохранилище в Харьковской области.

- У Байдена дома нашли еще несколько секретных документов. Юристы обнаружили одну страницу с грифом "секретно" в доме Байдена в штате Делавэр.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Космонавт Федяев завершил тренировки на базе SpaceX в рамках подготовки к полету на МКС

Космонавт Федяев завершил тренировки на базе SpaceX в рамках подготовки к полету на МКС

ВМС Франции проследили за походом российского фрегата "Адмирал Горшков"

ВМС Франции проследили за походом российского фрегата "Адмирал Горшков"

Что произошло за день: суббота, 14 января

На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты

Пандемия коронавируса

В Китае за месяц выявили почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19

В Китае за месяц выявили почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19

Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях

Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях

Британский премьер сообщил Зеленскому о планах поставок Киеву танков Challenger 2

Что случилось этой ночью: суббота, 14 января

Лидеры США и Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

Лидеры США и Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

Глава Еврокомиссии анонсировала выделение первого транша пакета помощи Киеву

Глава Еврокомиссии анонсировала выделение первого транша пакета помощи Киеву
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });