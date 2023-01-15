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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Военные РФ нанесли удар по складу боеприпасов и базе ремонта техники ВСУ в Донбассе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов и базы ремонта техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За сутки на огневых позициях поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 123-х районах", - сказал он.

По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ".

"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Шляховое Херсонской области, гаубица Д-20 в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, самоходная гаубица 2С3 "Акация" в районе населенного пункта Уманское Донецкой народной республики, две гаубицы "Мста-Б" в районах населенных пунктов Георгиевка и Скудное Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

По его словам, две украинские гаубицы "Гвоздика" уничтожены в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Шевченко в ДНР, еще одна украинская гаубица Д-30 - в районе населенного пункта Серебрянка.

"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщил Конашенков.

Он сказал, что российскими средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника в ДНР и ЛНР.

Как сообщил Конашенков, "перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Кременная, Лисичанск Луганской народной республики, Васильевка, Подгорное и Новомихайловка Запорожской области".

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