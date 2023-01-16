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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Военные вывели на боевое патрулирование стратегические комплексы "Ярс" в центре России

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о выводе на маршруты боевого патрулирования пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" в Тверской области.

"В Бологовском ракетном соединении (Тверская область) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс"", - говорится в сообщении ведомства.

Военные отмечают, что расчеты ПГРК "Ярс" "выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения".

"Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - заявили в Минобороны.

Официально сообщалось, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Минобороны РФ Ярс Тверская область
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