Комитет Думы одобрил поправки для соглашений о сервисных рисках при добыче углеводородов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект о предоставлении льгот по НДС и налогу на прибыль для корректной работы принятого весной закона о заключении соглашений о сервисных рисках и управлении финансированием при геологическом изучении, разведке и добычи углеводородного сырья.

Правительство внесло законпроект № 260062-8 в парламент в декабре.

С 1 апреля 2022 года вступил в силу закон о двух новых видах соглашений, позволяющих без передачи долей в уставном капитале российских недропользователей привлекать инвесторов для разработки месторождений.

По соглашению о сервисных рисках стороны обязуются осуществлять деятельность по разработке на участке недр и в случае добычи полезных ископаемых распределять между собой добытые полезные ископаемые либо денежные средства или иное имущество, вырученные от их продажи.

По соглашению об управлении финансированием одна сторона соглашения обязуется финансировать участие другой стороны в соглашении о сервисных рисках, а управляющий товарищ обязуется от своего имени в общих интересах осуществлять права и исполнять обязанности оператора по соглашению о сервисных рисках и затем распределять между сторонами полученные полезные ископаемые.

Как отметил в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы замминистра финансов Алексей Сазанов, эта операторская схема позволит привлечь финансирование, при этом право недропользования так и останется за тем лицом, у которых оно сейчас есть.

"С одной стороны, есть лица, у которых есть участки недр, которые сейчас не разрабатываются, при этом есть инвесторы, которые готовы вкладывать в участки недр. Создание такого рода механизма позволит объединить эти усилия, и управляющий товарищ, по сути, будет заниматься разработкой участков недр, привлекая деньги инвесторов и владельцев участков недр в один пул", - напомнил он суть принятого ранее закона. По его словам, ключевой вопрос - разделение дохода от полезного добытого ископаемого. Сейчас по умолчанию доход от него принадлежит недропользователю. "Тот механизм, который сейчас предлагается, позволит привлекать инвесторов и, соответственно, доход от добытых полезных ископаемых распределять между недропользователем и инвестором", - сказал Сазанов.

В свою очередь первый зампред комитета Ольга Ануфриева напомнила, что основной закон был принят весной прошлого года, а поправки в НК нужны для его корректной работы. "Сами правоотношения уже есть, концепция этого законопроекта для того, чтобы хотя бы один из этих проектов начал работать. Мы должны установить правила налогообложения. Если не будет правил, никто не пойдет в неопределенность, ни одного соглашения мы не увидим", - сказала депутат.

"В данном законопроекте предлагается предусмотреть порядок налогообложения операций в рамках указанных соглашений. Возникают новые виды передачи денег, передача имущества и с тем, чтобы урегулировать порядок налогообложения такого рода операций, предусматриваются соответствующие изменения в Налоговый кодекс", - добавил Алексей Сазанов.

Одобренные комитетом поправки в Налоговый кодекс предполагают, в частности, что денежные средства, полученные оператором - управляющим товарищем по соглашению об управлении финансированием для работы в качестве оператора по соглашению о сервисных рисках, а также денежные средства, полученные в счет возврата управляющим товарищем такого финансирования, не включаются в налоговую базу по налогу на прибыль организаций. Освобождаются от НДС на территории РФ операции финансирования участия управляющего товарища в соглашении о сервисных рисках.

В состав внереализационных доходов и расходов для исчисления налога на прибыль организаций будут включаться: стоимость доходной части добытых полезных ископаемых при их распределении по соглашению о сервисных рисках либо по соглашению об управлении финансированием.

Для формирования резервов по сомнительным долгам в качестве безнадежного долга признается дебиторская задолженность по соглашению о сервисных рисках или по соглашению об управлении финансированием, в случае досрочного расторжения указанных соглашений, в том числе в связи с прекращением деятельности по разработке участка недр.

В заключении на законопроект комитет Госдумы предложил рассмотреть вопрос о распространении действия положений законопроекта с 1 января 2023 года, в то время как сейчас заложен срок вступления в силу через месяц после официального опубликования.