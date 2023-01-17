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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Что случилось этой ночью: вторник, 17 января

Частичное восстановление движения судов по Босфору, заявление Армении об ожидании помощи от РФ в сентябре, одобрение поправок о рисках при добыче углеводородов комитетом ГД

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Движение судов по Босфору частично восстановлено. Пока пролив открыт для судоходства только с севера на юг. Движение судов было прервано из-за севшего на мель сухогруза.

- Президент Армении заявил, что Ереван в сентябре ждал военной помощи от России и ОДКБ. По словам Ваагна Хачатуряна, Россия является гарантом безопасности Армении. Он добавил, что в Ереване также ожидали политических заявлений в защиту Армении.

- Комитет Думы одобрил поправки для соглашений о сервисных рисках при добыче углеводородов. В данном законопроекте предлагается предусмотреть порядок налогообложения операций в рамках таких договоров.

- Глава ВС Великобритании заявил, что поставка танков Украине ослабит британскую армию. По мнению генерала Патрика Сандерса, после этого Лондону будет необходимо восстановить боеспособность войск.

- В ЕС вступили в силу новые правила защиты критической инфраструктуры. Обновленные нормы усилят общий уровень кибербезопасности, в том числе для предотвращения террористических угроз и диверсий.

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