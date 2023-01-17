Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО на Украине

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, посетил командный пункт "Восток", сообщили в военном ведомстве РФ во вторник.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции", - заявили в Минобороны.

"На командном пункте группировки "Восток" Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях", - говорится в сообщении.

"Министр обороны РФ также заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях", - сообщили в Минобороны РФ.

"Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений", - говорится в сообщении.

"Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих мужественно задачи в зоне специальной военной операции, а также за проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды", - отмечается в сообщении.

"Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - цитирует Минобороны РФ Шойгу.

11 января стало известно, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов возглавил объединенную группировку войск в зоне СВО на Украине.

Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким, сообщили тогда в Минобороны РФ.

До этого группировкой российских войск в зоне СВО командовал Суровикин.

"Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", - заявили 11 января в Минобороны РФ.