Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:08

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО на Украине

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО на Украине
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, посетил командный пункт "Восток", сообщили в военном ведомстве РФ во вторник.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции", - заявили в Минобороны.

"На командном пункте группировки "Восток" Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях", - говорится в сообщении.

"Министр обороны РФ также заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях", - сообщили в Минобороны РФ.

"Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений", - говорится в сообщении.

"Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих мужественно задачи в зоне специальной военной операции, а также за проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды", - отмечается в сообщении.

"Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - цитирует Минобороны РФ Шойгу.

11 января стало известно, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов возглавил объединенную группировку войск в зоне СВО на Украине.

Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким, сообщили тогда в Минобороны РФ.

До этого группировкой российских войск в зоне СВО командовал Суровикин.

"Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", - заявили 11 января в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Украина Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 16 января

Российский Су-27 сопроводил самолет ВМС Германии над Балтикой

МВД готово урегулировать правовое положение журналиста Боке в России

Гособвинение запросило семь лет колонии для экс-схиигумена Сергия

Гособвинение запросило семь лет колонии для экс-схиигумена Сергия

Подать заявление на сдачу ЕГЭ в 2023 году можно до 1 февраля

Подать заявление на сдачу ЕГЭ в 2023 году можно до 1 февраля

Суд признал движение "М.К.У." террористическим и запретил его в России

Страховщиков ОМС обяжут формировать индивидуальные истории застрахованных на Госуслугах

Страховщиков ОМС обяжут формировать индивидуальные истории застрахованных на Госуслугах

Число сбитых над морем в Севастополе беспилотников увеличилось до семи

Глава Севастополя сообщил об отражении очередной атаки беспилотников

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });