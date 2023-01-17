Песков объяснил планы увеличения численности ВС РФ прокси-войной Запада против России

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Планируемое увеличение численности Вооруженных сил РФ связано с прокси-войной, которую коллективный Запад ведет против России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения Пескова с журналистами во вторник представители СМИ подняли тему совещания под руководством главы Минобороны Сергея Шойгу, где обсуждалась тема увеличения численности войск. Пресс-секретаря спросили, по каким причинам планируется это увеличение.

"Вам известно о предложениях, которые были озвучены Минобороны, которые еще будут конкретизироваться, (в том числе - ИФ) об увеличении призывного возраста. Вам также известно, что в целом концептуально президент Путин согласился. Поэтому сейчас весь этот инструментарий нарабатывается. Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-войной, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, и в данном случае Минобороны выполняет свою роль", - сказал Песков.

В декабре прошлого года Шойгу сообщил, что численность Вооруженных сил предлагается увеличить до 1,5 млн человек. Президент РФ Владимир Путин одобрил эту инициативу.