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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

У православных наступил крещенский сочельник

У православных наступил крещенский сочельник
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В среду у православных христиан наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.

В православной традиции, этот день является постным, что подчеркивает важность одного из самых главных событий в жизни Иисуса Христа. Сочельник предполагает употребление минимального количества пищи. При этом существует обычай готовить в этот день "сочиво" - блюдо из зерен пшеницы, от названия которого и происходит слово "сочельник". Блюдо также называют "голодной кутьей".

Как и в рождественский сочельник, накануне Крещения постятся до первой звезды.

Кроме церковных норм, существуют сугубо народные традиции, связанные с сочельником, например, обычай проводить в этот день у себя дома генеральную уборку.

Крещение Православие
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