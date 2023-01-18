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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Экс-мэр Владивостока Гуменюк приговорен к 16,5 годам за взяточничество

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка к 16,5 годам лишения свободы за получение взяток почти на 40 млн руб., передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить ему наказание 16 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафу в 150 млн руб. ", - огласила приговор судья Наталья Верхотурова.

Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима. Суд также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций представителя власти и местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 12 лет.

Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Владивостока.

Гуменюк свою вину не признал.

Ранее сообщалось, что гособвинение запросило для Гуменюка наказание в виде 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн рублей.

Как сообщалось, в июне 2022 года следователи СУ СКР по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере) в отношении Гуменюка, который обвинялся в получении взяток на 38 млн рублей.

По версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2021 года Гуменюк, занимавший тогда пост мэра Владивостока, через посредника получил более 31,2 млн рублей от представителей МБУ "Некрополь" (муниципального предприятия по оказанию ритуальных услуг - ИФ) за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.

Также, по данным следствия, с 2016 по 2018 годы Гуменюк, занимавший пост директора хозуправления администрации Приморья, получил от представителя двух частных компаний взятку в размере более 3,5 млн рублей. Взятки передавались за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ, а также обеспечение победы этих организаций на электронных аукционах. Кроме того, чиновнику оказали услугу по погашению долга его сына в размере 3 млн рублей.

В октябре 2021 года суд избрал Гуменюку меру пресечения в виде заключения под стражу, затем арест продлевался. Имущество бывшего мэра стоимостью 35 млн руб. было арестовано.

Дума Владивостока в мае 2021 года досрочно прекратила полномочия Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Владивосток Олег Гуменюк
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