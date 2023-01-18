Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько все остальные производители в мире, и это, среди прочего, вселяет уверенность в победе России на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он сказал это на встрече с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".

"Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше, чем в три раза, чем в США. А в целом, наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством", - сказал он.

Глава государства назвал и другие факторы, которые, по его словам, внушают уверенность в победе.

"С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись, и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и, вообще, многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы, и всей экономики, потому что каждое из этих звеньев: и промышленность, и состояние государственных финансов, и социальная сфера, в том числе связанная с поддержкой семей, требующих особого внимания со стороны государства, и здравоохранение. Все это создает основу для нашего эффективного развития и победы. Она обеспечена. У меня в этом нет никаких сомнений", - сказал президент.

Путин также отметил, что действующие украинские власти прославляют Степана Бандеру, который был пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов, расстрела гражданских лиц в Донбассе и на прилегающих территориях.

"Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией. Мы не можем их не защищать", - заявил в связи с этим президент.