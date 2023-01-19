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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

В Роспотребнадзоре допустили скорый пик заболеваемости из-за роста варианта гриппа В

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Доля варианта гриппа В в общей структуре заболеваемости постепенно растет, такой рост может означат скорый пик и начало спада заболеваемости гриппом в РФ, сообщила "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Доля гриппа В в общей структуре заболеваемости пока невысока, около 20%, но постепенно она растет. Не исключено, что может достичь 30-40%, обычно более высокий удельный вес вирусов гриппа типа В не наблюдается. Как показывают наблюдения прошлых лет, появление гриппа В означает, что мы перешли во вторую половину эпидсезона и знаменует собой пик и начало спада заболеваемости", - сказала Пшеничная.

По словам Пшеничной, после длинных новогодних праздников "произошла некоторая интенсификация эпидемического процесса, и какое-то время цифры заболеваемости будут достаточно высокими, а затем начнут снижаться".

Отвечая на вопрос о различиях между гриппом А и В, она отметила, что первый особенно опасен осложнением в виде вирусной пневмонии, которая проявляется одышкой, кашлем, высокой температурой уже на 3-5 день болезни. А заболевание, вызванное гриппом В, практически не дает осложнений в виде вирусной пневмонии, но нередки вторичные бактериальные инфекции, в том числе и легких. Грипп типа В у некоторых взрослых может проявляться в виде диареи, что редкость для вирусов гриппа типа А.

12 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России продолжается рост заболеваемости гриппом, но свиной A(H1N1) начинает уступать место гриппу группы B, который также может вызвать осложнения в виде тяжелого воспаления легких.

Роспотребнадзор
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