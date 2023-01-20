Переходный период для интеграции Запорожской АЭС в правовое поле РФ составит 5-8 лет

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Запорожской АЭС в Энергодаре может потребоваться пять-восемь лет для полноценной интеграции в российское правовое поле, считает советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"От пяти до восьми лет. Конечно, мы бы хотели, чтобы этот процесс прошел быстрее. Но существует ряд объективных оснований и обстоятельств, которые не позволят это сделать быстрее", - сказал Карчаа "Интерфаксу", отвечая на вопрос о возможных сроках переходного периода.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но только на подачу тепла для Энергодара. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

После присоединения Запорожской области к России по результатам референдума, объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

По сообщениям минобороны РФ, обстрелы АЭС велись практически ежедневно летом и периодически осенью. Энергоблоки они не повредили, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения.