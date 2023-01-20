Крымский мост открыли для движения после ремонта на два часа раньше, чем планировалось

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Крымский мост открыли в пятницу для движения транспорта по автодорожной части после остановки на несколько часов для ремонта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Сегодня в 16:05 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в пресс-релизе, размещенном в телеграм-канале министерства.

Ранее сообщалось, что мост будет полностью закрыт для движения с 13:00 до 18:00.

Мост закрывали утром в пятницу для демонтажа последнего поврежденного при взрыве 8 октября 2022 года пролета на левой стороне автомобильной части Крымского моста в направлении из Крыма в Краснодарский край, сообщали ранее в Росавтодоре.

В последний раз движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту ограничивалось на четыре часа во вторник для проведения ремонтных работ - в этот день был демонтирован третий поврежденный пролет этой части моста.

Первые два поврежденных пролета левой части моста демонтировали и вывезли 19 и 21 декабря. На их место 10 и 14 января надвинули два новых пролета. В феврале все четыре новых пролета будут установлены в проектное положение.

5 декабря президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве, часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.