Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

Что произошло за день: воскресенье, 22 января

Стрельба в Монтерей-Парке, Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Исключение книги "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы не обсуждается, заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Ее слова процитировали в пресс-службе партии "Единая Россия". Ранее в СМИ появилось высказывание депутата Дмитрия Вяткина, который допустил, что роман Александра Солженицына могут убрать из школьной программы.

- NYT сообщила о возможной отставке главы аппарата Белого дома Рона Клейна. Чиновники на правах анонимности заявили изданию, что об уходе Клейна может стать известно вскоре после выступления Джо Байдена 7 февраля с обращением к Конгрессу.

- Десять человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке. Стрелявшего ищут. В городе проживает значительная диаспора выходцев из стран Азии, здесь проходили праздничные мероприятия в связи с наступлением Нового года по лунному календарю.

- Биньямин Нетаньяху лишил Арье Дери постов главы МВД и Минздрава Израиля из-за решения Верховного суда. Обращение в суд ранее направили политические оппоненты Дери: они потребовали признать незаконным его назначение на министерские должности в связи с его судимостями.

- Референдум о досрочных парламентских выборах в Словакии не состоялся из-за низкой явки. Всего проголосовать пришли 27,25% граждан, имевших на это право, из них 97,5% высказались в пользу внесения поправок в Конституцию.

- Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Australian Open. Он победил японца Есихито Нисиоку. В четвертьфинале российский теннисист сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который впервые пробился в 1/4 финала турнира "Большого шлема".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думе заявили, что об исключении книги "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы нет речи

В Думе заявили, что об исключении книги "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы нет речи
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирусом заболели более 5,7 тыс. человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 января

Что произошло за день: суббота, 21 января

Расчеты систем ПВО С-300 отработали в Подмосковье отражение воздушных атак

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более шести тысяч человек

В России за сутки COVID-19 заболели более шести тысяч человек

Основатель проекта "Гулагу.нет" Осечкин и певица Монеточка признаны иноагентами

Основатель проекта "Гулагу.нет" Осечкин и певица Монеточка признаны иноагентами

Что произошло за день: пятница, 20 января

Военная операция на Украине

Замминистра обороны России обсудил с главой МККК обращение с пленными

Полеты гражданских беспилотников запретили в Воронежской области

Полеты гражданских беспилотников запретили в Воронежской области
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });