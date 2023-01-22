Что произошло за день: воскресенье, 22 января

Стрельба в Монтерей-Парке, Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Исключение книги "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы не обсуждается, заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Ее слова процитировали в пресс-службе партии "Единая Россия". Ранее в СМИ появилось высказывание депутата Дмитрия Вяткина, который допустил, что роман Александра Солженицына могут убрать из школьной программы.

- NYT сообщила о возможной отставке главы аппарата Белого дома Рона Клейна. Чиновники на правах анонимности заявили изданию, что об уходе Клейна может стать известно вскоре после выступления Джо Байдена 7 февраля с обращением к Конгрессу.

- Десять человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке. Стрелявшего ищут. В городе проживает значительная диаспора выходцев из стран Азии, здесь проходили праздничные мероприятия в связи с наступлением Нового года по лунному календарю.

- Биньямин Нетаньяху лишил Арье Дери постов главы МВД и Минздрава Израиля из-за решения Верховного суда. Обращение в суд ранее направили политические оппоненты Дери: они потребовали признать незаконным его назначение на министерские должности в связи с его судимостями.

- Референдум о досрочных парламентских выборах в Словакии не состоялся из-за низкой явки. Всего проголосовать пришли 27,25% граждан, имевших на это право, из них 97,5% высказались в пользу внесения поправок в Конституцию.

- Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Australian Open. Он победил японца Есихито Нисиоку. В четвертьфинале российский теннисист сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который впервые пробился в 1/4 финала турнира "Большого шлема".