Сотрудники госбезопасности ЛНР обнаружили в одном из поселков схрон с 300 кг взрывчатки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской народной республики обнаружили в посёлке Кудряшовка схрон со взрывчаткой общим весом более 300 кг, сообщили агентству "Интерфакс" в силовых структурах ЛНР.

"300 кг взрывчатки выявлено в схроне, оборудованном украинским военнослужащим", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами обнаружен сотрудниками органов безопасности ЛНР в одном из домостроений в населенном пункте Кудряшовка Кременского района ЛНР.

"Общий вес взрывчатого вещества 306 кг", - уточнил представитель силовых структур ЛНР.

По данным следствия, обнаруженные боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала специальной военной операции российской армии на Украине служил в одном из подразделений Вооружённых сил Украины, дислоцирующихся в окрестностях поселка Кудряшовка.