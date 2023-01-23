Путин видит у ЕАЭС потенциал превращения в мощный полюс многополярного мира

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает, что Евразийский экономический союз должен стать одним из мощных полюсов формирующегося многополярного мира.

"Наша тесная интеграция стала достойным ответом на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением рядом стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них - продовольствие, воду, энергоносители. Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с Евразэс независимых государств", - говорится в обращении Путина к главам государств - членов ЕАЭС. Оно опубликовано на сайте Кремля.

"Конечно, будем делать всё возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях - в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. В этой связи полагаем целесообразным вместе оценить ход реализации действующих "Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" и уже в текущем году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов", - отметил президент.

По его словам, "очевидно, что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы должно стать развитие технологического потенциала стран - членов Евразэс, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области".

"Предлагаем объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики, такие как автомобильная и химическая промышленность, транспортное машиностроение, микроэлектроника, авиастроение, судостроение, фармацевтика, цифровые экосистемы, альтернативная энергетика, сельскохозяйственное машиностроение, биотехнологии и семеноводство", - говорится в обращении.

Также, по словам Путина, "наши страны обладают мощнейшей агропромышленной базой, позволяющей не только гарантированно обеспечивать себя всей необходимой сельхозпродукцией, но и экспортировать продовольствие в значительных объёмах".

"В целях укрепления продовольственной безопасности предлагаем вместе разработать широкий комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли", - отметил он.

Помимо этого, на повестке дня - активизация взаимодействия в области цифровой трансформации. "Важно, чтобы цифровые технологии и решения в сфере экономической деятельности внедрялись во всех странах Евразэс на базе единых принципов и подходов, которые целесообразно закрепить отдельным актом Евразийского межправительственного совета", - подчеркнул президент.

Путин также отмечает, что ЕАЭС традиционно занимает лидирующие позиции и в энергетике. "Безусловно, работа по созданию общих энергетических рынков должна проводиться и далее на системной и выверенной основе. Владение же самыми передовыми технологиями использования атомной энергии в мирных целях позволит уверенно решать проблему энергетического перехода", - говорится в обращении.

Также, по его словам, актуальной задачей видится последовательное снижение экономических рисков, которые создаёт для взаимной торговли использование иностранных валют и платёжных систем.

"И, конечно, предстоит продолжить работу по формированию новой транспортно-логистической инфраструктуры, в полной мере отвечающей современным экономическим реалиям. Особое значение сегодня приобретает развитие бесшовных, безопасных международных транспортных коридоров, связывающих государства - члены Евразэс", - считает президент.

Кроме того, Путин назвал одним из ключевых аспектов интеграционного сотрудничества подготовку квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест.

"Особо подчеркну важность выстраивания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества Союза с внешними партнёрами и международными объединениями. Налицо положительный эффект реализации действующих соглашений с третьими странами о свободной торговле. Намерены всячески содействовать завершению ведущейся работы по аналогичным соглашениям с Египтом, Ираном и Индией, а также активизировать новые переговорные треки, в том числе с Индонезией и Объединёнными Арабскими Эмиратами", - говорится в обращении.

"Для решения всех этих масштабных задач потребуется совершенствование созданных нами наднациональных институтов, в первую очередь Евразийской экономической комиссии. В этой связи считаем востребованным расширение её компетенций и рассмотрение предложений, касающихся делегирования ЕЭК больших полномочий. При этом все ключевые решения должны, как и прежде, приниматься на основе консенсуса. Данный принцип остаётся базовой ценностью, общим достижением и конкурентным преимуществом", - отмечается в нем.

"Рассчитываем на тесное взаимодействие и поддержку со стороны государств - членов Евразэс в практической реализации приоритетов российского председательства в 2023 году. Убеждены, что вместе мы добьёмся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества на благо наших народов", - добавил Путин.