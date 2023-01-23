МИД анонсировал скорый приезд в Россию нового посла США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Новый посол США Линн Трейси в ближайшие дни приедет в Россию, сообщил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, после ее приезда продолжатся консультации по проблемным вопросам в российско-американских отношениях.

"Приедет посол, видимо, обсуждение с ней этой темы продолжится, тем более, что мы отметили для себя публичные сигналы из Вашингтона на уровне официальных представителей о том, что одной из ее задач будет нормализация условий функционирования дипучреждений, - сказал замминистра. - Мы согласны с такой постановкой вопроса. Другое дело, что пути нормализации и улучшения условий функционирования посольств не всегда совпадают, между тем, что мы предлагаем и американцы, есть большая разница".

По словам Рябкова, консультации по раздражителям "призваны сужать этот разрыв и искать точки соприкосновения".

"Пока не очень получается. Если и получается, то по некоторым периферийным вопросам, которые по большому счету на общую обстановку не влияют должным образом", - сказал Рябков.

Сенат Конгресса США утвердил назначение Трейси послом 21 декабря 2022 года. Она стала первой женщиной-послом США в России.

Трейси говорит по-русски. Она с 2014 по 2017 год занимала должность советника-посланника в американском посольстве в Москве. С 2019 года она была послом США в Армении.

Бывший руководитель американской дипмиссии Джон Салливан покинул Москву в начале сентября.