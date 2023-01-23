В МИД РФ заявили, что к переговорам с США по СНВ не располагает обстановка

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Обстановка пока не располагает к проведению заседания совместной российско-американской двухсторонней комиссии по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Пока нет, и обстановка не располагает, честно говоря, к назначению новой даты, в том числе с учетом вот этого эскалационного тренда и в риторике, и в действиях со стороны США", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о перспективах проведения заседания совместной комиссии по договору об СНВ.

По словам замминистра, США "нас постоянно провоцируют, они ожидают, что наша реакция в какой-то момент приведет к некому "срыву", чего не будет, разумеется".

"Но обстановка, атмосфера - тоже важная вещь. Соответственно, рассчитывать на то, что они получат бизнес как всегда, дела как обычно в этой сфере, они не должны", - заявил Рябков.