Заседание российско-американской комиссии по ДСНВ перенесено на более поздний срок

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Планировавшееся на этой неделе заседание российско-американской комиссии по Договору СНВ перенесено на более поздний срок, сообщили в понедельник в МИД России.

"Ранее запланированная в Каире 29 ноября - 6 декабря сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится", - заявили на Смоленской площади.

"Мероприятие переносится на более поздний срок", - отметили в МИД РФ.