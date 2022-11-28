США готовы как можно скорее провести с РФ заседание комиссии по ДСНВ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - США готовы к проведению перенесенного заседания российско-американской комиссии по договору СНВ как можно скорее. Об этом сообщает в понедельник CNN со ссылкой на неназванного представителя Госдепа.

"США готовы перенести заседание на любую дату – как можно скорее", - приводит телеканал слова представителя ведомства.

Ранее в МИД РФ сообщили, что планировавшееся на этой неделе заседание российско-американской комиссии по договору СНВ перенесено на более поздний срок.

"Ранее запланированная в Каире 29 ноября - 6 декабря сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится", - заявили на Смоленской площади.

"Мероприятие переносится на более поздний срок", - отметили в МИД РФ.