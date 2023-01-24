Каждый второй новый автомобиль в РФ в 2023 году может быть продан в кредит

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - До половины объема реализованных в РФ в 2023 году новых автомобилей может быть продано в кредит на фоне развития параллельного импорта, роста выпуска отечественных машин и продолжения работы программ господдержки, прогнозируют в ВТБ.

По оценкам банка, доля кредитных средств в сегменте новых машин может вырасти примерно на 6-7 п.п. и составить около 45%. В отдельные месяцы их продажи в кредит могут достигать 50%.

На рынке транспорта с пробегом доля заемных средств, как ожидается, увеличится не столь существенно: примерно на 0,5-1 п.п., до более 8% к концу года.

Как отмечает вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий, чьи слова приводятся в пресс-релизе банка, в 2022 году динамика доли кредитных сделок на авторынке на фоне изменения финансовой конъюнктуры и отраслевых ограничений была разнонаправленной. В марте она опустилась до минимальных значений, к августу вернулась к показателям начала года.

"Сегмент новых машин продолжает испытывать серьезное давление, но за счет постепенного развития параллельного импорта, расширения производства отечественных автомобилей, а также реализации программы господдержки мы прогнозируем восстановление роста кредитных сделок на этом рынке. По нашей оценке, к концу года доля заемных средств в сегменте может составить около 45%. Таким образом, почти каждое второе новое транспортное средство в РФ будет продано с привлечением заемных средств", - отмечает Высоцкий.

По данным ВТБ, за 2020 г. физлица получили на покупку транспортных средств более 715 млрд руб. кредитных средств. Банк ожидает, что в текущем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд руб., и приблизиться к уровню 2021 г.

ВТБ за 2022 г. заключил более 51 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 62 млрд руб. Каждый пятый кредит был выдан в рамках программы льготного кредитования. Средний чек по итогам года составил 1,2 млн руб., практически не изменившись по сравнению с 2021 г.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) ранее в январе спрогнозировала восстановление рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ на 12%, до 770 тыс. шт. "Мы считаем, что это средний прогноз - не оптимистичный, но и не пессимистичный", - говорил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, допуская, что рост может быть и более существенным "при благоприятном стечении обстоятельств и стабилизации ситуации в мире".