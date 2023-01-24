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Депутатов Госдумы обяжут уведомлять о своих выездах за границу

Депутатов Госдумы обяжут уведомлять о своих выездах за границу
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит поправку в регламент палаты об обязанности депутатов уведомлять о своих выездах за пределы РФ, сообщил "Интерфаксу" первый зампредседателя думского комитета по регламенту Михаил Романов.

"Поправка предусматривает введение обязанности депутатов оповещать о выезде за границу. Предлагается поправки вынести на сегодняшнее заседание", - сказал Романов во вторник.

Он отметил, что соответствующую поправку предложил подготовить комиссии по регламенту и организации работы председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Если депутат замещает должность председателя комитета и выше, то есть зампредседателя Госдумы, то уведомлять он должен будет письменно председателя Госдумы. А все, кто ниже должности председателя комитета, будут обязаны уведомлять в письменной форме комиссию Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", - пояснил Романов.

По его словам, "это порядок уведомительный, он никак не ограничивает право на передвижение, в то же время дисциплинирует".

Данное постановление вступит в силу сразу после принятия, отметил депутат.

Госдума Михаил Романов Вячеслав Володин
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