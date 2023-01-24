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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Медведев заявил о достаточном запасе вооружений у России

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - У России достаточно вооружений и средств поражения, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Наши противники наблюдают, периодически делая заявления, что у нас нет то одного, то другого, то ракет осталось на 2,5 раза, то еще что-то такое скажут. Хочу их разочаровать. У нас вполне достаточно всего", - сказал Медведев в ходе заседания рабочей группы ВПК по контролю за производством наиболее востребованных образцов вооружений, военной и специальной техники.

"В этом году с начала года происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц", - добавил он.

Медведев подчеркнул, что "такой темп, который был в конце года обеспечен, необходимо сохранить в настоящий период".

Заседание прошло в Ижевске на территории концерна "Калашников".

Медведев рассказал, что в ходе совещания планируется обсудить производство востребованных образцов вооружений с упором на беспилотные летательные аппараты, "особо востребованные в ходе специальной военной операции".

В своем телеграмм-канале он написал, что предприятия ВПК наращивают поставки Вооруженным силам РФ разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО.

"Обсудим целый ряд других контрольных вопросов, тем более, что всегда есть необходимость к ним обращаться, смотреть за тем, что и как производится", - сказал он.

Дмитрий Медведев
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