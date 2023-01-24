Что произошло за день: вторник, 24 января

Особенности выезда за границу для депутатов и водителей грузовиков, время на часах "Судного дня" и дело против "КраСавы"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле заявили, что не обсуждают идею запретить выезд россиян за границу. Вопрос Дмитрию Пескову задали в связи законопроектом о бронировании даты и места выезда за границу автомобиля. Позднее в Госдуме уточнили, что речь идет о грузовом транспорте.

- Депутатов Госдумы обяжут уведомлять о своих выездах за границу. Это уведомительное требование, оно не ограничивает право на передвижение.

- В Финляндии допустили рассмотрение заявки страны на членство в НАТО без Швеции. Эти заявления главы финского МИД вызвали вопросы в Стокгольме. Между тем Турция отложила на неопределенный срок переговоры со Швецией и Финляндией по НАТО.

- Глава НПО Лавочкина Колмыков получил три года колонии за злоупотребление полномочиями.

- Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине. В свою очередь Германия призывает имеющие танки Leopard страны обучать украинских военных пользоваться ими.

- Стрелки "часов Судного дня" сдвинулись на 10 секунд вперед. Часы, отсчитывающие условное время до возможного апокалипсиса, показывают 90 секунд до наступления полуночи.

- На блогера и экс-футболиста "КраСаву" завели дело за дискредитацию ВС РФ. Ему грозит штраф до 50 тыс. руб. Сам Евгений Савин ранее уже покинул Россию.

- УЕФА оставит в силе санкции в отношении российского футбола, сообщает Sky News. По данным телеканала, Казань лишится права принять в 2023 году матч за Суперкубок.