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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Аэропорт Норильска повысит тариф на взлет и посадку самолетов на треть

Также будет повышен тариф на обеспечение заправки воздушных судов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - ООО "Аэропорт "Норильск" (контролируется "Норникелем") с февраля повысит тариф на взлет и посадку в аэропорту "Алыкель" и тариф на обеспечение заправки самолетов на 35,2% и 40,5% соответственно, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы, размещенного на портале правовой информации.

По сравнению с прейскурантом на обслуживание самолетов в последней редакции от 2018 года, базовый сбор за взлет-посадку самолетов увеличится с 1 755 рублей до 2 373 рублей за тонну максимальной взлетной массы. Тариф на обеспечение заправки воздушного судна авиационным топливом увеличится с 1 998 рублей до 2 807 рублей за тонну топлива.

Размер остальных тарифов - за стоянку на аэродроме, обеспечение авиационной безопасности, за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних воздушных линиях и за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях - остался неизменным.

Приказ ФАС был подписан 15 декабря 2022 года, на официальном портале правовой информации его выложили 23 января.

В пресс-службе аэропорта Норильска "Интерфаксу" уточнили, что новый прейскурант аэропорта будет обнародован в течение ближайших 11 дней, тогда же он вступит в силу.

Норильский аэропорт "Алыкель"- основной аэропорт на севере Красноярского края. Среднегодовой пассажиропоток составляет 500 тысяч человек, грузопоток - 16-18 тысяч тонн в год. Управлением аэропорта занимается ООО "Аэропорт "Норильск", в свою очередь контролируемое "Норникелем".

Норильск Норникель Алыкель ФАС Красноярский край
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