Мошенничество на 93 млн руб. выявлено при строительстве ростовского завода аминокислот

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Мошенничество на 93 млн рублей выявлено при строительстве завода по глубокой переработке зерна и производству аминокислот "Донбиотех" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Виновной в махинациях признана Ирина Попова, занимавшая должность первого заместителя гендиректора завода. Она подала ложные сведения в региональный Минсельхозпрод на получение субсидий из бюджетов России и области на общую сумму более 93 млн рублей.

"Субсидия предназначалась для поддержки строительства предприятия (...), не построенного до настоящего времени", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе УФСБ региона "Интерфаксу" уточнили, что Попова ранее была уволена со своей должности.

Приговор вынесен по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Решением Кировского районного суда Поповой назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы и взыскания в бюджет страны более 93 млн рублей в счет возмещения ущерба. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, завод, который изначально оценивался в 7 млрд рублей, планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2016 году. Затем сроки были сдвинуты, а стоимость проекта – увеличена сначала до 15 млрд рублей, потом – до 27 млрд рублей, а позже – до 31 млрд рублей. Новый срок запуска предприятия – 2024 год. Крупнейшим кредитором проекта является Россельхозбанк. В залоге у РСХБ находится все недвижимое имущество должника и практически все оборудование, необходимое для завершения строительства завода. Готовность предприятия составляет порядка 80%.

Юрлицо завода – АО "Донбиотех" зарегистрировано в октябре 2020 года в Волгодонске (Ростовская область). АО создано на базе имущества одноименного ООО, которое находится в процедуре конкурсного производства. В реестре требований кредиторов 97,38% приходится на РСХБ.

Предполагается, что в будущем акции АО "Донбиотех" будут реализованы, а деньги пойдут на удовлетворение требований кредиторов ООО.

Единственным владельцем АО "Донбиотех" является ООО "Донбиотех". В ООО 95% опосредованно владеет кипрский офшор Windblow Limited, еще 5% принадлежат ООО "РСХБ-Финанс".