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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено ранее запланированного срока

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Крымский мост открыли в четверг для движения транспорта по автодорожной части после остановки на восемь часов для ремонта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Сегодня в 8:00 ранее запланированного срока возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в пресс-релизе, размещенном в телеграм-канале министерства.

Ранее сообщалось, что мост будет полностью закрыт для движения с 00:00 до 12:00.

В Росавтодоре "Интерфаксу" уточнили, что мост закрывали утром в четверг для надвижки третьего из четырех новых пролетов на левой стороне автомобильной части Крымского моста в направлении из Крыма в Краснодарский край.

5 декабря прошлого года президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве, часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.

Крымский мост Минтранс РФ
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