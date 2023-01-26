Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

В РФ не потребуется процедура признания для дипломов, выданных Украиной до 22 декабря

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Дипломы, полученные на территории Украины до 22 декабря 2022 года, не потребуют прохождения процедуры признания в РФ вне зависимости от даты обращения их обладателей за признанием, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях и званиях перестало действовать с 22 декабря 2022 года. Однако, согласно статье 17 соглашения, "в случае прекращения его действия положения соглашения будут применяться к предусмотренным им документам, выданным до прекращения действия соглашения, а также к обучающимся и соискателям ученых званий, которые прибыли в Российскую Федерацию или на Украину до прекращения действия соглашения".

"Образование и (или) квалификация, полученные на территории Украины до прекращения действия соглашения, не потребует прохождения процедуры признания в Российской Федерации вне зависимости от даты обращения их обладателей за признанием", - объяснили в Рособрнадзор.

Для образовательных организаций, ведущих прием на обучение, подготовлены методическое пособие и рекомендации по вопросам признания иностранного образования, а также проведены методические вебинары.

Ранее МИД РФ сообщил, что действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях прекращено.

Рособрнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Думе не видят необходимости менять возраст призывников к весеннему призыву

Минниханов теперь не будет именоваться президентом Татарстана

Минниханов теперь не будет именоваться президентом Татарстана
Пандемия коронавируса

Суточное число заболевших COVID-19 в РФ впервые с начала года превысило 7 тыс. человек

РПЦ и Минобороны РФ разработали поправки о правовом статусе военных священников

Новым CEO HeadHunter станет замгендиректора компании Дмитрий Сергиенков

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву

Что произошло за день: среда, 25 января

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Туле

Путин внес изменения в Основы государственной культурной политики

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });