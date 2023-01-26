В РФ не потребуется процедура признания для дипломов, выданных Украиной до 22 декабря

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Дипломы, полученные на территории Украины до 22 декабря 2022 года, не потребуют прохождения процедуры признания в РФ вне зависимости от даты обращения их обладателей за признанием, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях и званиях перестало действовать с 22 декабря 2022 года. Однако, согласно статье 17 соглашения, "в случае прекращения его действия положения соглашения будут применяться к предусмотренным им документам, выданным до прекращения действия соглашения, а также к обучающимся и соискателям ученых званий, которые прибыли в Российскую Федерацию или на Украину до прекращения действия соглашения".

"Образование и (или) квалификация, полученные на территории Украины до прекращения действия соглашения, не потребует прохождения процедуры признания в Российской Федерации вне зависимости от даты обращения их обладателей за признанием", - объяснили в Рособрнадзор.

Для образовательных организаций, ведущих прием на обучение, подготовлены методическое пособие и рекомендации по вопросам признания иностранного образования, а также проведены методические вебинары.

Ранее МИД РФ сообщил, что действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях прекращено.