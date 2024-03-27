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В ЕС представили план введения общеевропейского диплома о высшем образовании

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила план развития транснационального сотрудничества между высшими учебными заведениями Евросоюза с конечной целью - создать общеевропейский диплом. Об этом говорится в коммюнике ЕК.

"Разрабатывая европейский диплом, мы реагируем на потребности наших студентов, наших университетов и их сотрудников, будущих работодателей сегодняшних студентов, то есть Европы в целом. Наше видение в том, чтобы сделать европейское высшее образование еще более конкурентоспособным и взаимосвязанным. И обеспечить Европе место во всемирной гонке талантов", - заявила член ЕК по вопросам образования и молодежи Илиана Иванова.

"Добровольный европейский диплом принесет пользу студентам и сообществу высшего образования, повышая мобильность обучения в ЕС и улучшая межотраслевые навыки студентов, - сказано в коммюнике. - Это поможет удовлетворить спрос на рынке труда и сделать выпускников более привлекательными для будущих работодателей, одновременно привлекая студентов со всего мира и повышая конкурентоспособность Европы".

В Брюсселе также ожидают, что реализация этих предложений ЕК сократит бюрократическую волокиту и позволит высшим учебным заведениям из разных стран беспрепятственно сотрудничать через границы и создавать совместные программы на получение степеней бакалавра, магистра или доктора, признаваемых в Евросоюзе в целом.

Пакет предложений Еврокомиссии будет в ближайшие месяцы обсуждаться с Советом ЕС и ключевыми заинтересованными сторонами в сфере высшего образования. ЕК предлагает "совету, государствам-членам, университетам, студентам, а также экономическим и социальным партнерам работать совместно, чтобы сделать европейскую степень реальностью".

Евросоюз Еврокомиссия Илиана Иванова
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