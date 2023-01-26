Предложено лишить юрсилы выданные Украиной документы на недвижимость в новых регионах РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Росреестр представил законопроект, регламентирующий признание документов о собственности в новых регионах России, сообщила пресс-служба ведомства.

"Росреестр представил для обсуждения законопроект, устанавливающий особенности признания и действия правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, расположенное на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, действовавших на территории указанных республик и областей на день их принятия в состав РФ", - говорится в сообщении.

Ведомство предлагает лишить юридической силы документы, выданные органами власти, местного самоуправления и нотариусами Украины, в отношении недвижимости в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях после дня их принятия в состав России.