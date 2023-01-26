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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Предложен особый порядок определения среднего прожиточного минимума в новых регионах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Правительство подготовило законопроект об особом порядке установления среднего прожиточного минимума на новых территориях, из которого, в том числе, рассчитывается размер единого пособия нуждающимся семьям, сообщил на заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня рассмотрим ряд вопросов, которые направлены на внедрение там (на новых территориях - ИФ) отечественной системы социальной защиты, чтобы их жители могли воспользоваться теми же мерами государственной поддержки, что и по всей стране: получать ежемесячные выплаты, соответствующие наборы социальных услуг", - сказал он.

"Подготовленным правительством законопроектом предусмотрен особый порядок установления среднего прожиточного минимума. Его размер используется для расчета объема помощи, в том числе, единого пособия нуждающимся семьям, которое с 1 января введено в стране по инициативе главы государства", - продолжил премьер.

По его словам, в новых регионах это пособие будут получать беременные женщины, а также семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет.

"Общероссийские меры социальной защиты распространятся и на людей с ограничениями по здоровью и на другие льготные категории граждан", - пообещал Мишустин и добавил, что в новых регионах с 2024 года появится возможность заключения социального контракта.

Премьер призвал подробно разъяснять жителям этих регионов нововведения в российском законодательстве, чтобы они понимали, какая помощь им положена и "как это все нужно правильно оформить".

Михаил Мишустин Правительство
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