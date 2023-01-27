РКН заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за фейки о российской армии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал в России сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Федерального бюро расследования (ФБР) и платформы для борьбы с терроризмом и контразведки Госдепа США за распространение фейков о российских военных и их дискредитации, объяснили "Интерфаксу" в РКН.

"На основании Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ", - сообщило ведомство в ответ на запрос агентства.

"На этих ресурсах были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие вооруженные силы Российской Федерации",- уточнили в службе.

Согласно информации в универсальном сервисе РКН для проверки ограничения доступа к сайтам, в России ограничен доступ к сайтам cia.gov (ЦРУ), fbi.gov (ФБР), rewardsforjustice.net.