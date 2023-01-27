Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

РКН заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за фейки о российской армии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал в России сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Федерального бюро расследования (ФБР) и платформы для борьбы с терроризмом и контразведки Госдепа США за распространение фейков о российских военных и их дискредитации, объяснили "Интерфаксу" в РКН.

"На основании Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ", - сообщило ведомство в ответ на запрос агентства.

"На этих ресурсах были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие вооруженные силы Российской Федерации",- уточнили в службе.

Согласно информации в универсальном сервисе РКН для проверки ограничения доступа к сайтам, в России ограничен доступ к сайтам cia.gov (ЦРУ), fbi.gov (ФБР), rewardsforjustice.net.

Роскомнадзор ЦРУ ФБР Госдепартамент СВО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ на следующей неделе ждут нового посла США Линн Трейси

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о массированном ракетном ударе по объектам энергетики Украины

Вертолет Ми-8 зацепил лопастями землю при посадке во "Внуково"

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки

Новые субъекты РФ официально перейдут на московское время

Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Сайты ЦРУ и ФБР заблокированы в России

Сайты ЦРУ и ФБР заблокированы в России

Источник сообщил об обысках в здании ФТС в Москве

В "Росэнергоатоме" опровергли заявления МАГАТЭ о взрывах у ЗАЭС

Фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в онлайн-кинотеатрах России с 1 февраля

Фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в онлайн-кинотеатрах России с 1 февраля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });