США ввели санкции против 22 человек и компаний за помощь российскому ВПК

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - США ввели блокирующие санкции против 22 граждан различных стран и 12 иностранных компаний, так как, по мнению Вашингтона, они помогают военно-промышленному комплексу России, говорится в заявлении Минфина США.

Так, в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) говорится, что санкции вводятся против физических лиц с гражданством Латвии, Сингапура, Кипра, Израиля, Узбекистана. Кроме того, меры вводятся и против связанных с ними компаний, зарегистрированных в этих странах, а также в Болгарии.

Минфин США считает, что эти люди образовали сеть, они оказывали поддержку или сотрудничали с предприятиями военно-промышленного комплекса России и Белоруссии.