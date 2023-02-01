Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

США ввели санкции против 22 человек и компаний за помощь российскому ВПК

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - США ввели блокирующие санкции против 22 граждан различных стран и 12 иностранных компаний, так как, по мнению Вашингтона, они помогают военно-промышленному комплексу России, говорится в заявлении Минфина США.

Так, в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) говорится, что санкции вводятся против физических лиц с гражданством Латвии, Сингапура, Кипра, Израиля, Узбекистана. Кроме того, меры вводятся и против связанных с ними компаний, зарегистрированных в этих странах, а также в Болгарии.

Минфин США считает, что эти люди образовали сеть, они оказывали поддержку или сотрудничали с предприятиями военно-промышленного комплекса России и Белоруссии.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сотрудники ФБР пришли с обысками в загородный дом Байдена в Делавэре

Сотрудники ФБР пришли с обысками в загородный дом Байдена в Делавэре

Евгений Пригожин по итогам января впервые вошел в "десятку" самых медийных персон

Британские профсоюзы пригрозили продолжением забастовок до лета

Британские профсоюзы пригрозили продолжением забастовок до лета

Казахстан направит 20 тыс. тонн нефти по "Дружбе" в ФРГ в первой половине февраля

Белорусские военные начали самостоятельную эксплуатацию комплекса "Искандер"

Анкара готова рассмотреть заявку Финляндии в НАТО более позитивно, чем Швеции

Премьер Литвы выступила за замену преподавания русского языка в школах на польский

Премьер Литвы выступила за замену преподавания русского языка в школах на польский

США намерены поставить Украине дальнобойную артиллерию

В США предложили Украине купить два дрона за один доллар без стоимости доставки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });