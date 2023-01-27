В Думе призвали ограничить компаниям из недружественных стран сбор данных об экономике РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В России целесообразно ввести ограничения для компаний из недружественных стран на сбор информации об экономике и жителях РФ, аналогичные тем, что указаны в девятом пакете санкций Евросоюза, заявил заместитель председателя комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин.

"Считаю, что следует нам рассмотреть вопрос о регламентировании, а лучше даже об ограничении зарубежным компаниям из недружественных стран доступа к сбору данных об экономике нашей страны, о жителях нашей страны. И здесь мы не придумываем велосипед. Это зеркальные, ответные меры на те санкции, которые уже ввели против нас европейские правительства", - сказал Горелкин в пятницу на круглом столе "Под колпаком: как и зачем зарубежные IT-компании следят за нами?" в Общественной палате РФ.

Депутат напомнил, что девятый пакет санкций Евросоюза в отношении России "напрямую запрещает оказывать россиянам услуги по рекламе, исследованиям рынка, опросам общественного мнения".

"Теперь мы не можем получать маркетинговую информацию о европейцах. При этом сегодня мы никак не контролируем объем собираемых данных на нашем рынке, потому что половина российского рынка маркетинговых услуг, маркетинговых исследований занимают организации, которые напрямую или косвенно принадлежат американскому или европейскому капиталу", - заявил Горелкин.

По его словам, эти компании, названий которых депутат не привел, "практически открыто выполняют задачи по сбору самой разнообразной внутренней статистики, метаданных, которые потом превращаются в аналитические отчеты для зарубежных правительств о состоянии социально-значимых российских рынков, социально-политической информации".

"Такая беспечность представляется мне опасной", - сказал парламентарий.

16 декабря 2022 года Евросоюз ввёл очередной, девятый пакет ограничительных мер в отношении России в связи с событиями на Украине, в рамках которого помимо прочего был введен запрет европейским компаниям "предоставлять в России услуги в области рекламы, исследования рынка, опросов общественного мнения, тестирования продукции, технических инспекций в РФ".