В МИД РФ объяснили антироссийскими санкциями отказ от консультаций с Токио по рыбному промыслу

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Москва не приемлет протесты японской стороны в связи с тем, что Россия не согласовала проведение межправительственных консультаций по рыбному промыслу японцев в территориальных водах РФ вокруг Южных Курил, это было сделано в ответ на антироссийские меры Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой Соглашения 1998 г. об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ о проведении межправительственных консультаций по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах вокруг Южных Курил, опубликованном на сайте МИД России.

"Категорически не приемлем какие-либо "протесты" японской стороны в связи с нашим решением. Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений", - заявила Захарова.

"Пока такого желания у японского правительства мы не замечаем", - добавила она.