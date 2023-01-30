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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Лавров обсудит в Москве с главой МИД Пакистана положение дел в Афганистане, Сирии, на Украине

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры в Москве с коллегой из Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари, министры обсудят, в частности, борьбу с терроризмом, Афганистан, Сирию и Украину, говорится в сообщении МИД РФ.

"Руководители внешнеполитических ведомств России и Пакистана обсудят пути развития сотрудничества на ключевых направлениях. Основное внимание будет уделено обсуждению актуальных международных вопросов с акцентом на взаимодействие в рамках ООН и ШОС. Темами для обсуждения станут борьба с терроризмом, а также ряд региональных сюжетов, в том числе положение дел в Афганистане, Сирии, на Украине", - отмечается в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ заявили, что Москва и Исламабад выступают с близких позиций по большинству актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. "Планомерно расширяем взаимодействие как в многосторонних форматах, в ООН и ШОС, так и на двусторонней основе. Ключевые направления сотрудничества с Пакистаном - политдиалог в двустороннем формате и на международных площадках, развитие торгово-экономической и энергетической кооперации", - говорится в сообщении.

"Россия и Пакистан нацелены на продвижение объединительной повестки дня и выстраивание конструктивного диалога в сфере межгосударственных отношений", - отмечает МИД РФ.

Сергей Лавров МИД РФ Пакистан
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